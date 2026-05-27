Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотодобытчик заплатил 1,5 млн за загрязнение реки в Красноярском крае

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В Ермаковском районе золотодобывающая компания ООО «ЗапСибЗолото» во время добычи россыпного золота загрязнила реку Рудную. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Проверка показала: предприятие сбрасывало в реку грязные сточные воды, нарушая согласованную схему работ. Пробы отправили в лабораторию — оказалось, что концентрация вредных веществ превышена в 1,4 тысячи раз.

Ущерб природе оценили в 28,5 миллиона рублей.

После вмешательства прокуратуры компания выплатила 1,5 миллиона. Оставшуюся сумму — 27 миллионов рублей — с неё взыскивают.

Кроме того, на золотодобытчика завели несколько административных дел за нарушение правил охраны водных объектов и среды обитания водных обитателей.