Золотодобытчик заплатил 1,5 млн за загрязнение реки в Красноярском крае

В Ермаковском районе золотодобывающая компания ООО «ЗапСибЗолото» во время добычи россыпного золота загрязнила реку Рудную. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Проверка показала: предприятие сбрасывало в реку грязные сточные воды, нарушая согласованную схему работ. Пробы отправили в лабораторию — оказалось, что концентрация вредных веществ превышена в 1,4 тысячи раз.
Ущерб природе оценили в 28,5 миллиона рублей.
После вмешательства прокуратуры компания выплатила 1,5 миллиона. Оставшуюся сумму — 27 миллионов рублей — с неё взыскивают.
Кроме того, на золотодобытчика завели несколько административных дел за нарушение правил охраны водных объектов и среды обитания водных обитателей.