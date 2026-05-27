Гусев: в Воронеже сбиты две высокоскоростные цели, повреждено здание шиномонтажа

В результате атаки ВСУ на Воронеж повреждения получили здание шиномонтажа и бытовка. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Как отметил глава области, дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали в небе над Воронежем две высокоскоростные цели.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка», — написал он.
Гусев подчеркнул, что в области пока сохраняется режим опасности атаки дронов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город в ночь на 27 мая подвергается массированному налету дронов. К настоящему моменту ликвидировано уже семь украинских беспилотников.
Позже, спустя полчаса губернатор уведомил о ликвидации еще семи дронов ВСУ. Сейчас общее количество перехваченных БПЛА составляет 14 единиц.