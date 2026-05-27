Утром 27 мая над Воронежем сбили 2 ракеты, обломками посекло шиномонтаж и бытовку

В Воронежской области опасность атаки БПЛА сохраняется уже 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 мая в Воронежской области повторно объявили угрозу атаки беспилотников — буквально через полчаса после отмены, губернатор Александр Гусев предупредил об опасности в 22.37. А в пять утра среды, 27 мая, в Воронеже взвыли сирены: в городе объявили ракетную опасность. Военные снова отработали: сбили ракеты.

— Ранним утром дежурные силы ПВО в небе над Воронежем уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, никто не пострадал. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка, — сообщил губернатор Александр Гусев.

Ракетную опасность отменили. Но в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников. Соблюдайте рекомендации спасателей.

Ракетную опасность отменили. Но в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников. Соблюдайте рекомендации спасателей.

