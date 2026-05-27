В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На утро 27 мая в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 43 огорода и восемь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, вскрытие реки Енисей на севере региона сопровождается резким подъемом уровня воды у Игарки. Фактический уровень составил 1973 сантиметра (опасная отметка — 1950).
Кроме того, сохраняется выход воды на пойму на реках: Чулым (село Красный Завод), Кеть (село Лосиноборское) и Сым (поселок Сым).
Тем временем после ночи проливных дождей 25 мая жители сразу нескольких регионов Северного Кавказа, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», столкнулись с масштабными паводками.