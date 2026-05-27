Ребенок погиб на месте: страшное ДТП с грузовиком произошло в Астане

Трагедия произошла 26 мая на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Пушкина. Грузовой автомобиль Mercedes при повороте направо сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
После аварии полиция возбудила уголовное дело. Грузовик отправили на коммунальную стоянку. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными возле пешеходных переходов, школ, дворов и жилых зон.
Также правоохранители подчеркнули, что велосипедисты и пешеходы требуют повышенного внимания со стороны автомобилистов.
«Любое нарушение Правил дорожного движения или невнимательность за рулем могут привести к трагическим последствиям», — отметили в полиции.