Пожар начался в здании Центрального банка Севастополя после попадания ракеты ВСУ

В здании Южного управления Центрального банка Севастополя горит крыша.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе горит здание Южного управления Центрального банка после попадания ракеты ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Михаила Развожаева в своем канале в МАХ.

По его словам, ракета попала в здание на Ластовой площади, горит крыша. Также в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Кроме того, от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, где был поврежден фасад, окна и балконы.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Севастополь, которая велась всю ночь 27 мая. Для ударов были использованы беспилотники и ракеты Storm Shadow.

Как отметил губернатор Севастополя, на данный момент пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины нет.

При этом минувшей ночью над Крымом и другими регионами РФ уничтожили 59 беспилотников ВСУ.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
