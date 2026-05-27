Пожар начался в здании Центрального банка Севастополя после попадания ракеты ВСУ

В Севастополе горит здание Южного управления Центрального банка после попадания ракеты ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Михаила Развожаева в своем канале в МАХ.
По его словам, ракета попала в здание на Ластовой площади, горит крыша. Также в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Кроме того, от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, где был поврежден фасад, окна и балконы.
Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Севастополь, которая велась всю ночь 27 мая. Для ударов были использованы беспилотники и ракеты Storm Shadow.
Как отметил губернатор Севастополя, на данный момент пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины нет.
При этом минувшей ночью над Крымом и другими регионами РФ уничтожили 59 беспилотников ВСУ.