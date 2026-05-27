В Ленинградской области сотрудница ПВЗ похитила почти 400 товаров

Как следует из документов, 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через мобильное приложение заказывала товары на свое имя с пометкой «оплата при получении». После поступления заказов в пункт выдачи, где она работала, женщина в учетной системе делала возврат, однако на самом деле забирала вещи себе.