В Ленинградской области сотрудница ПВЗ похитила почти 400 товаров

Москва, 27 мая — РИА Новости. Суд в Ленинградской области оштрафовал на 100 тысяч рублей менеджера пункта выдачи заказов, которая за год оформила фиктивный возврат почти на 400 товаров на 382 тысячи рублей, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через мобильное приложение заказывала товары на свое имя с пометкой «оплата при получении». После поступления заказов в пункт выдачи, где она работала, женщина в учетной системе делала возврат, однако на самом деле забирала вещи себе.
«Среди похищенного — косметика, одежда, обувь, парфюмерия, а также бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье… всего женщина похитила 394 товара на сумму 382 465 рублей», — говорится в документах.
Согласно документам, при обыске в ее квартире изъяли часть похищенного. На допросе она пояснила, что считала это «рассрочкой», поскольку работодатель ранее штрафовал ее за недостачу. Вину она признала полностью, ущерб возместила добровольно.
Как следует из документов, суд учел наличие двоих малолетних детей у обвиняемой, помощь в раскрытии преступления и раскаяние. Женщину признали виновной в мошенничестве и назначили ей штраф в 100 тысяч рублей.