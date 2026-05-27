В Рязани нашли зверски убитую девочку — подростка

В Рязани супружеская пара обнаружила свою 15-летнюю дочь в квартире со следами насилия, повлекшего смерть. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в областном управлении Следственного комитета России.
23 мая родители покинули жилье, оставив дочь и 17-летнего сына одних в квартире. Когда 24 мая они возвратились, то нашли девушку без признаков жизни, а сына в помещении не оказалось.
Правоохранители инициировали уголовное дело. В настоящее время сотрудники ведут розыск брата погибшей, чтобы установить его возможную причастность к преступлению.
В России расширят перечень данных, доступных для силовиков.