В Перми на пустыре без забора овчарка оторвала икроножную мышцу ребёнку

Овчарка оторвала икроножную мышцу 12-летнему ребёнку, сообщает 59.RU.
Как рассказала мама пострадавшего, мальчик катался на велосипеде с друзьями, заехал на пустырь на улице Транспортной (забора и даже сетки-рабицы у него не было). Одна из трёх овчарок на очень длинных цепях бросилась на него и буквально стала рвать ноги.
В результате у школьника частично оторвана икроножная мышца, сильные рваные раны на ягодице. Мальчика госпитализировали в экстренную хирургию, ему сделали операцию, но, по словам матери, пришитые ткани плохо приживаются, и не исключена пластическая операция.
Хозяин собаки, по словам очевидцев, не вызвал скорую, а нецензурно оскорблял детей и кричал, что ходить тут нельзя, потому что это частная территория. Свой поступок он объяснил тем, что дети якобы дразнили собак. Мать пострадавшего мальчика уверена, что мужчина врёт.
Местные жители рассказали, что это не первый случай нападения этих собак — за два дня до этого они покусали ещё одного человека. На картах место обозначено как автостоянка, но забора нет, и вход свободен со всех сторон. Мать написала заявление в полицию, проводится проверка.
Напомним, хозяина собаки из Перми обязали выплатить 200 тысяч рублей за то, что она сильно покусала ребёнка. Мальчику требуется помощь психолога.