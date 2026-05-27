Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсе, начался пожар

Морской терминал в Туапсинском муниципальном округе подвергся атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Обломки беспилотника упали на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе, вызвав возгорание. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара привлекали более 80 человек и 25 единиц техники.

Кроме того, обломки беспилотника повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
