Вырванный ветром зонт убил женщину в США

В Соединенных Штатах 56-летняя жительница погибла в результате падения уличного зонта во время ужина на открытой террасе кафе. Информацию распространило издание People.

Трагедия разыгралась вечером 23 мая в ресторане Driftwood Grill, расположенном в городе Саммертон, штат Юта. Дана Вейнджер находилась за столом на летней веранде вместе с супругом. Внезапно резкий шквал ветра вырвал зонт из крепления. Металлическая конструкция пришлась женщине по шее, повредив сонную артерию. Медицинская помощь оказалась бесполезной: пострадавшая скончалась на месте происшествия от потери крови.

Шериф округа Кларендон Тим Баксли в беседе с местными журналистами подтвердил детали случившегося. По информации синоптиков, в тот вечер в регионе наблюдались грозы с порывами ветра, достигавшими 25 метров в секунду. Заведение разместило в социальных сетях сообщение с выражением соболезнований.

Родственники погибшей пока воздерживаются от комментариев. Руководство ресторана заявило о полном сотрудничестве с правоохранительными органами в рамках расследования обстоятельств инцидента.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
