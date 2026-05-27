Полищук: Для обсуждения вывода войск России из ПМР нужен успех в урегулировании

Обсуждение возможного вывода российских войск из Приднестровья требует продвижения в урегулировании конфликта, однако до этого пока далеко. Об этом в среду, 27 мая, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
— Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен, — сообщил он.
Так представитель ведомства прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая во время визита в Кишинев сообщила, что вопрос вывода российских военных из Приднестровья должен рассматриваться в рамках переговоров по Украине.
По словам Полищука, для практического обсуждения этой темы необходимо продвижение процесса приднестровского урегулирования, который в настоящее время остается без изменений, передает РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 21 апреля заявил о том, что возможная попытка Украины захватить склады боеприпасов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье приведет к значительным человеческим жертвам и региональной экологической катастрофе.
Шойгу также предупредил, что Молдавия при поддержке Европейского союза предпринимает шаги, направленные на вывод оперативной группы войск России из Приднестровья. Кишинев, по его мнению, стремится к дальнейшему обострению ситуации в регионе.