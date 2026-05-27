В Красноярском крае спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых

Трехдневные поиски семьи Усольцевых не увенчались успехом.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Как отмечается в сообщении, за этот срок в условиях сложного рельефа и густой тайги было обследовано 28 квадратных километров. Однако поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось.

Напомним, поиски возобновились 23 мая. В них были задействованы пять человек и четыре единицы техники. Семья Усольцевых с пятилетней дочкой и собакой бесследно исчезла в тайге. За семь месяцев вокруг этой истории накопилось множество тайн и догадок.

Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет опроверг версию о похищении семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае.