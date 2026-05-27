ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару: город остался без связи и электричества

В ночь на 27 мая Энергодар подвергся беспрецедентной массированной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе прозвучало более 50 взрывов, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
В результате атак в Энергодаре отсутствует связь, часть города осталась без электричества. По предварительным данным, пострадавших нет.
На ЗАЭС также уточнили, что зафиксированы сбросы с тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов.
Как писал KP.RU, ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва призывает секретариат МАГАТЭ прямо назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС и Энергодар.