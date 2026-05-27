Обломки БПЛА упали на морской терминал в Туапсинском округе

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию морского терминала, что привело к возгоранию. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, пожар был оперативно ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
«В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — отмечается в сообщении оперштаба, опубликованном в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что к тушению пожара привлекались более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Туапсинском муниципальном округе повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет, на местах работают оперативные и специальные службы.