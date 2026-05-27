Энергодар частично обесточен

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, он часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Вчера из-за удара дрона по автомобилю погиб житель города. В тот же день гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил об усилении защиты жителей Энергодара от ударов ВСУ.