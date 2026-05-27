Жительнице Воронежской области удалось через суд аннулировать долг по микрозайму, который она не брала

— Установлено, что 34-летняя женщина не являлась заемщиком по договору: она не заключала его, не поручала кому-либо оформлять договор от своего имени и не пользовалась полученными деньгами. Фактически соглашение было заключено неизвестным лицом с использованием ее анкетных данных. Суд удовлетворил иск прокурора, признал договор микрозайма недействительным и аннулировал задолженность женщины по нему, — сообщили в Калачеевском райсуде.