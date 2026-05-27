Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Воронежской области удалось через суд аннулировать долг по микрозайму, который она не брала

Под Воронежем мошенники оформили микрозайм на инвалида.

Источник: Комсомольская правда

34-летней женщине-инвалиду 3-й группы из Калачеевского района Воронежской области удалось аннулировать долг по микрозайму через суд. Потому что она его не брала. И договор признали недействительным. Защитить права женщины смогла прокуратура.

Как выяснилось, в июне 2025 года на имя жительницы Калача неизвестно кто мошенническим способом через интернет оформил договор микрозайма.

Средства в сумме 7 000 рублей были перечислены на банковскую карту 18-летнего жителя Кемеровской области. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

— Установлено, что 34-летняя женщина не являлась заемщиком по договору: она не заключала его, не поручала кому-либо оформлять договор от своего имени и не пользовалась полученными деньгами. Фактически соглашение было заключено неизвестным лицом с использованием ее анкетных данных. Суд удовлетворил иск прокурора, признал договор микрозайма недействительным и аннулировал задолженность женщины по нему, — сообщили в Калачеевском райсуде.