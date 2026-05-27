Энергодар ночью 27 мая подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар ночью 27 мая пережил массированную атаку украинских дронов. Об этом сообщила директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина.

— Этой ночью Энергодар перенес беспрецедентную массированную атаку. По городу было нанесено большое количество ударов беспилотниками. Прозвучало свыше полусотни взрывов, — уточнила она.

В результате в городе отключилась связь, некоторые жители остались без электричества. Пострадавших нет.

— Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации, — цитирует Яшину ТАСС.

В этот же день два жителя Таганрога получили ранения в результате воздушной атаки ВСУ. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, 16 мая из-за удара украинской армии по ДНР погиб один ребенок и еще десять мирных жителей. Губернатор Денис Пушилин выразил соболезнования их семьям и близким.

