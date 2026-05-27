В Прикамье спасли подростков, которых унесло по реке на плоту

Подростков, которых унесло на самодельном плоту по реке, спасли работники одной из компаний Прикамья, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Инцидент случился на реке Тюсь в Добрянском муниципальном округе. Пятеро подростков, сплавлявшихся на самодельном плоту, не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения.
Сигнал о происшествии поступил спасателям в 21:30. Работники компании «Высокотехнологические разработки» на аэролодке эвакуировали всех детей. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. От МЧС привлекались один человек и одна единица техники.
Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра у воды, соблюдайте правила безопасности. При происшествии звоните по телефонам 01, 101 или 112.
