В Прикамье спасли подростков, которых унесло по реке на плоту

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 21:30.

Подростков, которых унесло на самодельном плоту по реке, спасли работники одной из компаний Прикамья, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент случился на реке Тюсь в Добрянском муниципальном округе. Пятеро подростков, сплавлявшихся на самодельном плоту, не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 21:30. Работники компании «Высокотехнологические разработки» на аэролодке эвакуировали всех детей. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. От МЧС привлекались один человек и одна единица техники.

Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра у воды, соблюдайте правила безопасности. При происшествии звоните по телефонам 01, 101 или 112.

Ранее сайт perm.aif.ru писал про трагедию в Усть-Кишерти. Вечером 20 мая в селе пропал 5-летний мальчик. Волонтёры искали его по всей территории населённого пункта, но поиски завершились около водоёма. Подробнее о том, что случилось с ребёнком — в материале.

