Крупный лесной пожар под Ивделем удалось ликвидировать

Под Ивделем потупили крупный лесной пожар.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

27 мая лесные пожарные смогли потушить крупный пожар под Ивделем. Напомним, что специалисты Уральской авиабазы находились на месте ЧП с 20 мая. В Ивдельском муниципальном округе вводили режим ЧС. 24 мая пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,5 тысячи гектаров.

Ситуация осложнялась сильным ветром и сухой погодой. Всего в тушении пожара было задействовано более 100 человек, 15 единиц техники и два вертолета Ми-8. Сейчас с места ЧП начали вывозить людей.

— Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливке территории при помощи вертолетов, а также применению технологии встречного пала, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего за 2026 год на территории региона произошло 88 пожаров, 82 из которых удалось потушить в первые сутки. Общая площадь возгорания достигла 2,1 тысячи гектаров.