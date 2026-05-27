В Ростовской области сети браконьеров отправят на СВО

В Ростовской области первого июня завершается весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Рыбаки-любители готовят снасти, а в полиции подвели итоги операции «Путина».

Источник: Российская газета

В Ростовской области первого июня завершается весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Рыбаки-любители готовят снасти, а в полиции подвели итоги операции «Путина».

Напомним, что строгие ограничения действовали с первого марта по 31 мая: рыбачить разрешалось только с берега, вне мест нереста, используя лишь поплавочные или донные удочки — не более двух крючков на одного человека. Кроме того, был введен полный запрет на вылов в Махинском заливе, протоке Караич, реках Аксай, Койсуг, Тузлов, Черкесская и Грушевка. Ограничения также распространялись на Веселовское водохранилище, реки Мокрая Чумбурка и Северский Донец, а также на участок перед гирлом Миусского лимана.

Однако донские браконьеры преступный промысел не прекратили. Как сообщил полковник Тарас Гайко, за время операции в Ростовской области по фактам браконьерства возбуждено 136 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 500 запрещенных орудий лова, 38 лодок и катеров. Ущерб водным биоресурсам составил более шести миллионов рублей.

Правонарушители действуют масштабно: в ходе рейдов конфисковано свыше 20 километров сетей, более двух тысяч раколовок и шесть тысяч «красноловных крючьев» для вылова занесенных в Красную книгу осетровых.

«В естественную среду обитания выпущено более тысячи особей рыбы, в том числе 18 осетров, а также свыше 11 тысяч раков. А браконьерские сети будут переданы военнослужащим в зону СВО для использования нашими бойцами в качестве защиты от вражеских дронов», — рассказал Тарас Гайко.

Кроме борьбы с браконьерами, полицейские навели порядок на стихийных и стационарных рынках области. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой и реализацией рыбной продукции. Из незаконного оборота изъято более 30 тонн готового к реализации недоброкачественного сырья стоимостью более 9,5 миллиона рублей.

