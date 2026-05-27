Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместитель акима района погиб в ДТП в Атырауской области

В Атырауской области в результате ДТП погиб заместитель акима Кызылкогинского района Ерболат Игали. Чиновник ехал на работу в служебном автомобиле, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Смертельная авария произошла утром в Атырауской области. На трассе перевернулся служебный автомобиль, в котором находился заместитель акима Кызылкогинского района Ерболат Игали.

По предварительным данным, чиновник ехал на работу вместе с водителем. В результате ДТП Ерболат Игали погиб на месте. Водитель выжил.

Информацию о гибели подтвердили в акимате Атырауской области. «Выражаем соболезнования семье, родным и близким, а также коллегам в связи с внезапной кончиной заместителя акима Кызылкогинского района Ерболата Айдынгалиевича Игали», — сообщили в областном акимате.

Известно, что Ерболату Игали было 45 лет. В следующем месяце ему должно было исполниться 46. У него остались пятеро детей.

Трудовую деятельность Ерболат Игали начинал корреспондентом местной газеты. С января 2023 года он занимал должность заместителя акима Кызылкогинского района.