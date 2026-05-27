Заместитель акима района погиб в ДТП в Атырауской области

Смертельная авария произошла утром в Атырауской области. На трассе перевернулся служебный автомобиль, в котором находился заместитель акима Кызылкогинского района Ерболат Игали.
По предварительным данным, чиновник ехал на работу вместе с водителем. В результате ДТП Ерболат Игали погиб на месте. Водитель выжил.
Информацию о гибели подтвердили в акимате Атырауской области. «Выражаем соболезнования семье, родным и близким, а также коллегам в связи с внезапной кончиной заместителя акима Кызылкогинского района Ерболата Айдынгалиевича Игали», — сообщили в областном акимате.
Известно, что Ерболату Игали было 45 лет. В следующем месяце ему должно было исполниться 46. У него остались пятеро детей.
Трудовую деятельность Ерболат Игали начинал корреспондентом местной газеты. С января 2023 года он занимал должность заместителя акима Кызылкогинского района.