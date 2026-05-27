Один человек получил травмы в ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом в среду, 27 мая, сообщил осведомленный источник.
— В Огородном проезде произошло столкновение автобуса и легковой машины. В результате ДТП один человек оказался зажат в легковушке, — цитирует собеседника агентство городских новостей «Москва».
Специалисты экстренных служб смогли деблокировать зажатого. После врачи госпитализировали его с многочисленными травмами.
Ранее двое детей погибли в результате аварии с участием пассажирского поезда и мотоцикла в районе станции Лопуховка Саратовской области.
Кроме того, в начале апреля в крупной аварии с автобусом в Саратовской области 12-летней девочке оторвало руку. После произошедшего ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.