Губернатор сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области в 9:02 среды, 27 мая, отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Особый режим объявили накануне в 20:47. Около десяти часов вечера глава региона сообщил о сбитии беспилотника над одним из городских округов. Люди не пострадали.
Напомним, сегодня утром в регионе была объявлена ракетная опасность, а позже стало известно об уничтожении двух высокоскоростных целей в небе над столицей Черноземья. Подробности рассказываем в нашем материале.
