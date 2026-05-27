В Прикамье спасли подростков, катавшихся в ураган на плоту

ЧП произошло вечером 26 мая на реке Тюсь.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье не убавляется число экстремалов, решивших проверить на прочность свои нервы и готовность оперативных служб к спасательным операциям. Очередное ЧП произошло 26 мая в Добрянском округе. Вчера по территории региона прошелся ураган с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Тревожное сообщение пришло дежурному краевого МЧС в 21:30. Очевидцы рассказали, что на реке Тюсь сотрудники ООО «Высокотехнологические разработки» с применением аэролодки эвакуированы пятерых подростков. Ребята решили встретить начало каникул на самодельном плоту. Из-за сильного течения они не смогли выбраться на берег самостоятельно.

К месту происшествия выехали сотрудники РСЧС в количестве шести человек личного состава и трех единиц техники. От МЧС к спасательной операции привлекли одного человек и единицу техники.

«В результате происшествия пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждаются», — сообщила пресс-служба краевого ведомства.

