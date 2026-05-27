В Рязанской области задержали агента Киева за передачу данных об объектах МО

В Рязанской области гражданин России передавал данные об объектах Министерства обороны, а также инфраструктуры транспорта для военной разведки Украины. В его отношении возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Рязанской области задержан гражданин России 1985 г. р., причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины», — заявили в ФСБ.
Как отметили в ведомстве, в одном из мессенджеров мужчина установил контакт с представителем украинской разведки.
С 2025 года он собирал и передавал противнику сведения в отношении объектов МО, включая объекты транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также военнослужащих, которые принимают участие в СВО.
