В Рязанской области задержали агента Киева за передачу данных об объектах МО

Гражданин России задержан за передачу данных об объектах Министерства обороны.

Источник: Комсомольская правда

В Рязанской области гражданин России передавал данные об объектах Министерства обороны, а также инфраструктуры транспорта для военной разведки Украины. В его отношении возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Рязанской области задержан гражданин России 1985 г. р., причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины», — заявили в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, в одном из мессенджеров мужчина установил контакт с представителем украинской разведки.

С 2025 года он собирал и передавал противнику сведения в отношении объектов МО, включая объекты транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также военнослужащих, которые принимают участие в СВО.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Пензе суд приговорил 35-летнего местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за госизмену. Мужчина признан виновным по двум статьям: госизмена и публичные призывы к экстремизму через интернет.