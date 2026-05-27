Мотоциклист жестко сбил пешехода на тротуаре под Браславом

В Браславском районе мотоциклист жестко сбил пешехода на тротуаре. Подробности аварии рассказали в управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло 26 мая около 20.15 в агрогородке Опса. Мотоциклом «Ява» управлял мужчина 1999 года рождения. На улице Советской вблизи дома № 62 он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. На тротуаре мотоциклист жестко сбил 37-летнего мужчину. Пешеход с травмами был госпитализирован.
Мотоциклист сбил пешехода на тротуаре. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.
— По факту ДТП проводится проверка, — прокомментировали в ГАИ.
