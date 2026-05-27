ФСБ поймали шпионившего на ВСУ агента в Рязанской области

Центр общественных связей ФСБ России проинформировал о задержании лица, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Этот человек, как установлено, передавал противнику информацию о различных объектах, расположенных на территории Рязанской области.
Речь идет о гражданине Российской Федерации 1985 года рождения. В ходе следственных действий была подтверждена его связь с разведывательной деятельностью, проводимой в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Оперативники выяснили, что подозреваемый по собственной инициативе нашел в мессенджере Telegram представителя украинской разведки и наладил с ним контакт, который затем регулярно поддерживал.
Начиная с 2025 года, этот гражданин собирал и передавал украинской стороне сведения, касающиеся ряда ключевых сфер. В частности, он интересовался объектами Министерства обороны России, расположенными в Рязанской области.
Кроме того, в его донесения фигурировали данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и промышленности региона. Также он собирал информацию о военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.
