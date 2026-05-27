ФСБ задержала рязанца, работавшего на украинскую военную разведку

Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области россиянина, которого подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
В ходе оперативной работы выяснилось, что мужчина сам нашел контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и вел с ним переписку. Начиная с 2025 года он собирал и отправлял украинской стороне данные об объектах Министерства обороны России, транспортной инфраструктуре, промышленных и топливно-энергетических предприятиях Рязанской области. Кроме того, он передавал информацию о военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России, 1985 г.р., причастный к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины», — заявили в ведомстве.
Региональное управление ФСБ возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье о государственной измене.