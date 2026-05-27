Бастрыкин заинтересовался смертью нижегородки в доме престарелых

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту оказания небезопасных услуг в одном из домов престарелых Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Поводом для разбирательства стала распространившаяся в социальных сетях информация о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми в специализированном учреждении города Арзамаса. Согласно публикациям, халатность персонала привела к резкому ухудшению здоровья постояльцев, а одна из пожилых женщин скончалась после госпитализации. Кроме того, сообщается о конфликте между администрацией учреждения и родственниками пенсионеров, в ходе которого заявители получили телесные повреждения от сотрудников.
По данным фактам следственные органы СУ СК России по Нижегородской области организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Глава ведомства поручил руководителю нижегородского следственного управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад об установленных обстоятельствах и первоначальных результатах проверки.
