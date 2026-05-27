В Казахстане разбился самолет

В Павлодарской области произошла авария с самолетом Ан-2, который занимался сельскохозяйственной обработкой полей. Как сообщает Kazinform, по предварительным данным, воздушное судно столкнулось с проводами линий электропередачи.
Крушение случилось 27 мая недалеко от села Железинка, расположенного в Павлодарской области. Эту информацию предоставили в Министерстве транспорта Казахстана.
Эксплуатацией данного самолета занималось объединение «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» (ЭЛИСА). В момент аварии он выполнял работы по распылению химикатов с воздуха.
Согласно предварительным сведениям, судно задело кабели линий электропередач, что привело к его падению.
В момент инцидента на борту находилось два человека. Один из них не выжил. Второго пилота удалось извлечь из разбитой машины сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пострадавший находится в сознании.
