Следствие объявило в розыск более 15 обвиняемых по делу о подрыве главы «Арбата»

Следователи объявили в розыск более 15 обвиняемых в теракте в московском жилом комплексе «Алые Паруса», в результате которого погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— Больше 15 человек, которым заочно предъявлено обвинение в организации и исполнении теракта в центре Москвы, объявлены в розыск, так как покинули территорию РФ до совершения убийства или в это же время, — передает слова собеседника ТАСС.
СК установил, что преступление организовали сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины. Они завербовали непосредственного исполнителя теракта Паруйра Матевосяна, а также других людей. Злоумышленник скончался в результате взрыва, прогремевшего в ЖК 3 февраля прошлого года.
В результате теракта также погиб Саркисян. Помимо этого, пострадали трое человек. Под следствие попал Вараж Манукян*, который обеспечил перевозку, хранение и последующую передачу взрывчатки сообщникам. В мае этого года ему продлили арест еще на полгода.
*Внесен в список террористов и экстремистов.