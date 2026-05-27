Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот упавшего в Красноярском крае самолета находится в сознании

Пилота самолета «Аэропракт-22» перевели с ИВЛ на самостоятельное дыхание.

Источник: Комсомольская правда

27 мая в Красноярске пилота рухнувшего легкомоторного самолета «Аэропракт-22» перевели с ИВЛ на самостоятельное дыхание. В краевом Министерстве здравоохранения уточнили, что врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Второй пострадавший проходит лечение в отделении нейрохирургии. Он находится в состоянии средней тяжести.

Накануне стало известно, что мужчин доставили санавиацией в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Напомним, 25 мая около 15:00 в Богучанском округе недалеко от поселка Осиновый Мыс совершил жесткую посадку «Аэропракт-22». Серьезно пострадали два человека, которые находились на борту: сотрудник Лесопожарного центра и пилот авиакомпании, у которой был арендован самолет.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сейчас рассматриваются две версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.