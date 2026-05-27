Пилот упавшего в Красноярском крае самолета находится в сознании

27 мая в Красноярске пилота рухнувшего легкомоторного самолета «Аэропракт-22» перевели с ИВЛ на самостоятельное дыхание. В краевом Министерстве здравоохранения уточнили, что врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.
Второй пострадавший проходит лечение в отделении нейрохирургии. Он находится в состоянии средней тяжести.
Накануне стало известно, что мужчин доставили санавиацией в Красноярскую краевую клиническую больницу.
Напомним, 25 мая около 15:00 в Богучанском округе недалеко от поселка Осиновый Мыс совершил жесткую посадку «Аэропракт-22». Серьезно пострадали два человека, которые находились на борту: сотрудник Лесопожарного центра и пилот авиакомпании, у которой был арендован самолет.
Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сейчас рассматриваются две версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.