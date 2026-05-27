В Казахстане разбился самолет Ан-2, есть погибший

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. При инциденте погиб один человек. Об этом информирует Министерство транспорта республики во вторник, 27 мая.
Ведомство подтвердило, что разбилось воздушное судно, на борту которого находились люди. На месте крушения работают экстренные службы. Причины катастрофы устанавливаются, идет расследование инцидента.
Ранее KP.RU сообщал, что 25 мая в Красноярском крае легкомоторный самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку. В результате ЧП пострадали два человека — летчик-наблюдатель и командир борта. Известно, что судно принадлежало компании «Аэропром».