Сыщики и спасатели вернулись из района исчезновения семьи Усольцевых

Завершился очередной этап поисков Ирины, Арины и Сергея Усольцевых, пропавших осенью прошлого года в тайге Красноярского края. Никаких следов загадочно исчезнувшей семьи так и не обнаружено.
С 23 по 26 мая спасатели работали в окрестностях села Кутурчин, откуда отправились по туристическому маршруту супруги с дочерью.
За несколько дней специалисты обследовали в условиях скалистой местности и густой тайги около 28 квадратных километров, двигаясь пешком и на квадроциклах.
Поиски осложнялись не только рельефом, но и погодой — выпал снег. «Следов пропавших найти не удалось», — резюмировали сегодня в краевом госучреждении «Спасатель».
25 мая сотрудники учреждения проинформировали, что забросили в район поисков представителей Следственного комитета и отряда «ЛизаАлерт». Их усилия тоже не увенчались успехом.
В региональном главке СК корреспонденту «РГ» сказали, что сотрудники ведомства вернулись домой ни с чем: «Семья не найдена, ничего нового». Сейчас следователи отрабатывают две главные версии случившегося: несчастный случай или преступление, жертвами которого стали члены семьи, добавили в главке.
Когда спасатели в очередной раз выдвинутся для выполнения точечных задач в район исчезновения Усольцевых (там осталась неисследованной еще как минимум одна большая пещера), станет известно в ближайшее время.
Кроме того, в июне может возобновиться масштабная поисковая операция с участием сыщиков, волонтеров и охотников — ее не раз анонсировали. В частности, добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» планируют использовать в тайге и горах новую технику, в том числе мощные беспилотники.