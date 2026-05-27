Пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области

АСТАНА, 27 мая — Sputnik. Новость о крушении самолета в Павлодарской области распространилась в социальных сетях.
Министерство транспорта Казахстана подтвердило информацию и прокомментировало происшествие.
«27 мая 2026 года в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2, эксплуатируемым ОЮЛ “Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации” (ЭЛИСА). Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередач. На борту находились два члена экипажа. В результате происшествия один пилот погиб. Второй пилот извлечен сотрудниками ДЧС, находится в сознании», — сообщили в ведомстве.
Расследованием авиационного происшествия займется Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте при министерстве транспорта. На место происшествия направлены сотрудники департамента.