Силовики задержали пятерых членов ОПГ «Артаковские» в Челябинске

В Челябинске 27 мая сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали еще пятерых членов ОПГ «Артаковские». У всех провели обыски.
Как сообщили источник КП-Челябинск, обыски были связаны с расследованием дел о похищении человека, вымогательстве, незаконном обороте оружия, хищении оружия, краже и хулиганстве.
Не исключено, что появятся новые уголовные дела по открывшимся эпизодам преступной деятельности.
Напомним, ранее в СИЗО отправили нескольких членов преступной группы. Во время обысков обнаружили оружие, 8 млн рублей наличными и руду драгоценных металлов.