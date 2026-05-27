За две недели 273 воронежца обратились в больницы после укусов клещей

Жители Воронежской области продолжают массово обращаться за медицинской помощью после присасывания клещей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в период с 12 по 26 мая помощь врачей потребовалась 273 людям.
Всего с начала сезона в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 660 человек.
В целях профилактики в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 818,6 га. Эффективность обработки составляет 100%, клещи на обработанных территориях обнаружены не были.