Тело женщины, пропавшей при опрокидывании лодки на Большом Енисее, нашли в Туве

В Туве нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании надувной лодки на реке Большой Енисей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике. Трагедия произошла 22 мая по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку. В лодке были три человека. Одна женщина смогла выплыть на берег, тело 47-летней пассажирки нашли 26 мая, а поиски пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются. Все они были без спасательных жилетов.