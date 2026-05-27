Тело женщины, пропавшей при опрокидывании лодки на Большом Енисее, нашли в Туве

В Туве нашли тело женщины, пропавшей при опрокидывании надувной лодки на реке Большой Енисей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике. Трагедия произошла 22 мая по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку. В лодке были три человека. Одна женщина смогла выплыть на берег, тело 47-летней пассажирки нашли 26 мая, а поиски пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются. Все они были без спасательных жилетов.
Сотрудники МЧС обследовали территории протяженностью 79 км от места происшествия вниз по течению, также осмотрели 19 островов и 10 заломов. Выполнено четыре водолазных погружения.
Тем временем, как сообщает VSE42, в Омском области в страшном пожаре погибли двое взрослых и четверо детей.