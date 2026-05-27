Россию накрыла «эпидемия» взрывающихся пауэрбанков

Пауэрбанки в России стали чаще взрываться. Причина — падение качества аккумуляторов. Только с начала недели произошло как минимум два серьёзных инцидента, сообщает SHOT.

В Москве 25-летняя Кристина поставила пауэрбанк на зарядку и через 20 минут услышала громкий хлопок. Устройство разорвалось на части, горящие кусочки разлетелись по кухне и подожгли диван с полом. Девушка получила ожоги рук.

Похожий случай — в Петербурге. 26-летняя Надя подключила китайскую портативную зарядку к сети, и через несколько минут загорелся провод. Потушить самостоятельно не получилось, дыма стало только больше. Пришлось вызывать пожарных. Сгорели плед и часть пола.

Эксперты говорят, что в дешёвые китайские пауэрбанки всё чаще устанавливают восстановленные и старые литийионные ячейки. Такие аккумуляторы сильнее греются, быстрее вздуваются и могут уйти в «тепловой разгон» — цепную реакцию перегрева, после которой батарея воспламеняется или взрывается.

Ранее пауэрбанк взорвался в лифте в Сургуте. Девушка оказалась в огненной ловушке, но, к счастью, сумела выбраться.