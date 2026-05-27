Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина. В результате удара пострадал мужчина. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина. В результате удара пострадал мужчина, также повреждена сама машина. Об этом сообщает Оперштаб региона в мессенджере MAX.

«Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как информировал ранее врио главы региона Александр Шуваев, за минувшие сутки территория области была атакована 45 раз.

Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше