Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина. В результате удара пострадал мужчина, также повреждена сама машина. Об этом сообщает Оперштаб региона в мессенджере MAX.