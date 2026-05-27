Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на участке между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина. В результате удара пострадал мужчина, также повреждена сама машина. Об этом сообщает Оперштаб региона в мессенджере MAX.
«Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как информировал ранее врио главы региона Александр Шуваев, за минувшие сутки территория области была атакована 45 раз.