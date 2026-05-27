17-летнего нижегородца наказали за опасные маневры на мотоцикле

На подростка составили семь административных протоколов.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде 17-летнего водителя кроссового мотоцикла привлекли к ответственности за небезопасное вождение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

20 мая полицейские, патрулируя на проспекте Героев Донбасса, заметили кроссовых мотоцикл без номерных знаков. Водитель отказался остановиться и продолжил движение. Во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, однако его все же удалось задержать. Им оказался 17-летний подросток.

В отношении несовершеннолетнего составили семь административных протоколов, в том числе за управление мотоциклом без прав, мотошлема, регистрации и отсутствия страховки.

Сейчас мотоцикл помещен на специализированную стоянку. Мать подростка получила штраф за неисполнение обязанностей по его воспитанию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что парень и девушка перевернулись на мотоцикле в Нижнем Новгороде.