В штаб-квартире правящей партии Испании прошли обыски

Как сообщает газета Pais, следственные действия проходят в рамках расследования, связанного с бывшим главой правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро.
Ранее, на прошлой неделе, суд Испании вызвал Сапатеро для дачи показаний в качестве подозреваемого. Дело касается возможного использования служебных связей. Расследование также проверяет, могла ли часть государственной помощи, выделенной авиакомпании Plus Ultra после пандемии, быть направлена на незаконные цели.
«Сотрудники Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии Испании рано утром вошли в центральную штаб-квартиру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) на мадридской улице Феррас, чтобы получить информацию о финансировании партии», — пишет издание.
По данным газеты, гражданская гвардия намерена получить сведения в рамках расследования предполагаемой незаконной схемы финансирования партии. Отмечается, что обыск проводится на фоне усиления политического давления на правительство Санчеса.