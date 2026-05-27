На территории Прикамья ликвидировали 13-й с начала сезона лесной пожар

Краевое Минприроды сообщило о ликвидации лесного пожара 26 мая на территории Очерского лесничества. Площадь возгорания составила 0,01 га.
В ликвидации пожара приняли участие сотрудники Очерского участкового лесничества, пожарной части № 77, ООО «Стройдеталькомплект» и четыре единицы техники.
С начала пожароопасного сезона на территории Прикамья произошло 13 лесных пожаров на общей площади 7,14 га. Действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.
Один из крупных лесных пожаров произошел 24 мая в Закамском лесничестве, когда горели 3 га леса.