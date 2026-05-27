Пациентка воронежской клиники нуждается в уходе после неудачной операции

Следователи возбудили уголовное дело после публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Воронежской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в среду, 27 мая.
Во время мониторинга медиапространства сотрудники ведомства выявили сообщение о том, что после операции, проведённой женщине в 2024 году в одной из частных клиник Воронежа, состояние её здоровья резко ухудшилось.
Впоследствии пациентке пришлось перенести ещё несклько хирургических вмешательств, а также пройти длительное лечение и реабилитацию. В публикации утвреждается, что на данный момент женщина испытывает постоянную боль и нуждается в постороннем уходе.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). В рамках его расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.