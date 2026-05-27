В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана

Задержанными оказались двое жителей Республики Дагестан 55 и 56 лет. Мужчины приехали в Крым на своем личном авто, чтобы поучаствовать в противоправной деятельности, уточнили в ведомстве.
Жертвой дистанционных мошенников стал 73-летний житель Ялты. Пенсионеру позвонили под видом сотрудников госучреждения и сообщили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, и через его личные банковские счета якобы финансируются организации, запрещенные в России.
«Под психологическим давлением злоумышленников потерпевший согласился “урегулировать ситуацию”: он снял со своего счета 1,2 миллиона рублей и передал наличные “доверенным лицам”, поверив, что средства будут зачислены на “безопасный счет”, — говорится в сообщении.
Личности этих «доверенных лиц» из Дагестана, которые оказались пособниками дистанционных мошенников, были оперативно установлены, а сами подозреваемые — задержаны, уточнили в МВД.
«Представители государственных органов никогда не требуют передачи денег. При поступлении подобных звонков необходимо класть трубку и незамедлительно сообщать в полицию», — напомнили в полиции.
В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем «безопасный счет» и «родственник попал в ДТП».