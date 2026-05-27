Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. В Ялте задержаны двое подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Задержанными оказались двое жителей Республики Дагестан 55 и 56 лет. Мужчины приехали в Крым на своем личном авто, чтобы поучаствовать в противоправной деятельности, уточнили в ведомстве.

Жертвой дистанционных мошенников стал 73-летний житель Ялты. Пенсионеру позвонили под видом сотрудников госучреждения и сообщили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, и через его личные банковские счета якобы финансируются организации, запрещенные в России.

«Под психологическим давлением злоумышленников потерпевший согласился “урегулировать ситуацию”: он снял со своего счета 1,2 миллиона рублей и передал наличные “доверенным лицам”, поверив, что средства будут зачислены на “безопасный счет”, — говорится в сообщении.

Личности этих «доверенных лиц» из Дагестана, которые оказались пособниками дистанционных мошенников, были оперативно установлены, а сами подозреваемые — задержаны, уточнили в МВД.

«Представители государственных органов никогда не требуют передачи денег. При поступлении подобных звонков необходимо класть трубку и незамедлительно сообщать в полицию», — напомнили в полиции.

В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем «безопасный счет» и «родственник попал в ДТП».

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше