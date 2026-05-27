В Самаре водитель BMW наехал на 80-летнюю пенсионерку

«Авария случилась в 11:00 напротив дома 275 по проспекту Кирова. 51-летний водитель со стажем 31 год управлял BMW X7. При движении задним ходом по тротуару он сбил пенсионерку. Женщина шла слева направо по ходу движения автомобиля. Ее госпитализировали», — говорится в сообщении.