В Самаре водитель BMW наехал на 80-летнюю пенсионерку

Женщину госпитализировали с места происшествия в Самаре.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 80-летняя женщина попала в больницу после наезда автомобиля. ДТП произошло днем 26 мая в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Авария случилась в 11:00 напротив дома 275 по проспекту Кирова. 51-летний водитель со стажем 31 год управлял BMW X7. При движении задним ходом по тротуару он сбил пенсионерку. Женщина шла слева направо по ходу движения автомобиля. Ее госпитализировали», — говорится в сообщении.

Водителям напоминают о необходимости уступать дорогу пешеходам. За нарушение этого правила предусмотрена ответственность по статье. Ведомство призывает автолюбителей быть внимательнее на дорогах.