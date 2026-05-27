В Москве столкнулись пассажирский автобус и две иномарки

На северо-востоке Москвы столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Инцидент произошел на Огородном проезде в Бутырском районе, сообщает ИС «Вести».
ДТП случилось утром 27 мая. По предварительным данным, столкнулись фургон, легковой автомобиль и пассажирский автобус. Судя по кадрам с места происшествия, в результате удара иномарка получила серьезные повреждения.
На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.