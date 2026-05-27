В многоэтажке Волгограда сорвался лифт

Пассажирский лифт сорвался и рухнул, свалившись на несколько пролетов вниз в многоквартирном доме на Аллее Героев в Волгограде, предполагают очевидцы.
По словам тех, кто находился утром 27 мая в восьмиэтажке, происшествие произошло, когда один из жильцов вызвал лифт на первый этаж. Он в это время находился на четвертом. Через несколько секунд из шахты раздался грохот.
По данным v1.ru, людей в этот момент в лифте не было, пострадавших нет. Известно, что капремонт в доме № 2 планируется к завершению в 2027—2028 годах.
Ранее жители поселка в Советском районе Волгограда пожаловались на отсутствие воды в двухэтажке в течение двух недель.