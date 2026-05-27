Прикамье к вечеру ждет прохождение циклона «Jule» и шквал до 27 метров в секунду

В Пермском крае во второй половине дня и вечером 27 мая ожидают неблагоприятные метеорологические явления. Экстренную информацию сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
На территории региона пройдет крупный град, сумма выпавших осадков превысит 20 мм. Ожидается шквалистое усиление ветра до 22−27 метров в секунду.
Жителям Прикамья рекомендуют проявить внимательность и осторожность. Телефон вызова экстренных служб — «112».
Портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил о смещении из Башкирии в сторону региона обширного циклона «Jule». Очень сухой тропический воздух из Средней Азии поступит в восточные и центральные районы Прикамья. В это же время холодный фронт, разделяющий тропический и умеренный воздух, пройдет с севера на юг через центр края недалеко от Перми.
«В середине дня над Южным Уралом могут сформироваться грозы, которые будут смещаться на север и северо-восток в направлении Пермского края со скоростью до 80−90 км/ч. Это соответствует скорости ветра в средней тропосфере», — пояснили метеорологи.
Предварительно, наибольшая вероятность шквалов ожидается на юго-востоке Пермского края, где и дневной прогрев воздуха будет самым сильным. Порывы ветра будут схожи со вчерашними в Оханске или даже сильнее.